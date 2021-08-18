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Политолог: Армения будет привлечена к ответственности за нанесенный ущерб

Политолог: Армения будет привлечена к ответственности за нанесенный ущерб Армения как зачинщица военных действий на территории Азербайджана будет привлечена к ответственности за нанесенный ущерб
Карабах
18 августа 2021 г. 15:42
Политолог: Армения будет привлечена к ответственности за нанесенный ущерб

Армения как зачинщица военных действий на территории Азербайджана будет привлечена к ответственности за нанесенный ущерб.

Об этом Report заявил политолог Тофиг Аббасов.

Эксперт отметил, что армянский вандализм затронул не только культурно-историческое наследие региона, но и его экологическую среду. И в этом плане у Азербайджана есть все правовые механизмы для решения вопроса.

"Армянские радикалы все еще думают, что возможен возврат к прошлому – возврата к прошлому не будет. Президент Ильхам Алиев делает все, чтобы вернуть жизнь в Карабах, очистить регион от мин и вернуть наших граждан в свой очаг. Закладываются новые объекты, строятся новые коммуникации, инфраструктурные проекты реализуются с успехом. Это самый большой сигнал не только Армении, но и всему международному сообществу - возврата к прошлому не будет", - сказал Т. Аббасов, добавив, что если армяне продолжат провокации, они получат по заслугам.

Для возмещения ущерба существуют механизмы и модели, регламентируемые международными организациями, есть понятие контрибуции, отметил эксперт.

"У нас хватит и физических, и юридических сил, и правовых механизмов для того, чтобы полностью и в соответствии с нормами отработать все наши дальнейшие действия и привлечь зачинщицу войны к ответственности. Но тут многое зависит от того, как себя поведет официальный Ереван, пока он никак не может освободиться от ошейника внешних заступников, фактически потеряв свою субъектность и став картографической категорией", - подчеркнул Тофиг Аббасов, - "Армения должна доказать всем соседям, что она может прийти к политике добрососедства".

По его словам, все реконструкционные работы по восстановлению региона создают широкие возможности для развития туристического сегмента.

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