О нас

Политолог: Антитеррористические мероприятия подтверждают стремление Азербайджана к созданию мира в регионе

Политолог: Антитеррористические мероприятия подтверждают стремление Азербайджана к созданию мира в регионе Антитеррористические мероприятия локального характера были предприняты для обеспечения законности и порядка на суверенной территории Азербайджана и для дальнейшей интеграции армянского меньшинства, проживающего внутри страны.
Карабах
22 сентября 2023 г. 13:07
Политолог: Антитеррористические мероприятия подтверждают стремление Азербайджана к созданию мира в регионе
Питер Тейс

Антитеррористические мероприятия локального характера были предприняты для обеспечения законности и порядка на суверенной территории Азербайджана и послужат реинтеграции проживающих в Карабахском регионе армянских жителей в жизнь страны.

Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

"Армянские жители Карабаха получат больше возможностей, реинтегрировавшись в экономику Азербайджана. Важно отметить, что благодаря интеграции армянские террористы и незаконные вооруженные формирования больше не будут представлять угрозу гражданам армянского происхождения, проживающим на суверенной территории Азербайджана в Карабахском регионе", - сказал он.

П.Тейс отметил, что данные мероприятия еще раз подтверждают стремление Азербайджана к созданию мира, стабильности и многонациональной гармонии в регионе Южного Кавказа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Political expert: Anti-terrorist measures testify to Azerbaijan's determination to establish peace in region

Другие новости из категории

Генпрокуратура: Минувшим днем члены незаконных армянских формирований обстреляли автомобиль РМК, один военнослужащий погиб
Генпрокуратура: Минувшим днем члены незаконных армянских формирований обстреляли автомобиль РМК, один военнослужащий погиб
21 сентября 2023 г. 20:21
Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
21 сентября 2023 г. 17:19
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана были очень эффективны
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана были очень эффективны
21 сентября 2023 г. 15:56
В Карабахе обстреляли автомобиль с российскими миротворцами, военные погибли
В Карабахе обстреляли автомобиль с российскими миротворцами, военные погибли
20 сентября 2023 г. 20:00
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов к проведению завтрашней встречи в Евлахе
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов к проведению завтрашней встречи в Евлахе
20 сентября 2023 г. 17:51
Эльчин Амирбеков: Сегодня преодолен один из главных камней преткновения на пути мира
Эльчин Амирбеков: Сегодня преодолен один из главных камней преткновения на пути мира
20 сентября 2023 г. 17:46
Хикмет Гаджиев: Армянская сторона старалась размещать военные объекты близко к гражданским
Хикмет Гаджиев: Армянская сторона старалась размещать военные объекты близко к гражданским
20 сентября 2023 г. 17:32
Эксперт: Антитеррористические мероприятия Азербайджана будут способствовать миру и стабильности в регионе
Эксперт: Антитеррористические мероприятия Азербайджана будут способствовать миру и стабильности в регионе
20 сентября 2023 г. 16:59
Коротченко: Карабах теперь полностью под контролем Азербайджана
Коротченко: Карабах теперь полностью под контролем Азербайджана
20 сентября 2023 г. 16:05
Эксперт: В очередной раз Азербайджан восстановил справедливость собственными силами
Эксперт: В очередной раз Азербайджан восстановил справедливость собственными силами
20 сентября 2023 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi