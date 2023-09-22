Политолог: Антитеррористические мероприятия подтверждают стремление Азербайджана к созданию мира в регионе

Антитеррористические мероприятия локального характера были предприняты для обеспечения законности и порядка на суверенной территории Азербайджана и для дальнейшей интеграции армянского меньшинства, проживающего внутри страны.

Антитеррористические мероприятия локального характера были предприняты для обеспечения законности и порядка на суверенной территории Азербайджана и послужат реинтеграции проживающих в Карабахском регионе армянских жителей в жизнь страны.

Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

"Армянские жители Карабаха получат больше возможностей, реинтегрировавшись в экономику Азербайджана. Важно отметить, что благодаря интеграции армянские террористы и незаконные вооруженные формирования больше не будут представлять угрозу гражданам армянского происхождения, проживающим на суверенной территории Азербайджана в Карабахском регионе", - сказал он.

П.Тейс отметил, что данные мероприятия еще раз подтверждают стремление Азербайджана к созданию мира, стабильности и многонациональной гармонии в регионе Южного Кавказа.