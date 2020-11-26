Политика трех "всех" или армянская тактика "выжженной земли"

Тактика "выжженной земли" запрещена статьёй 54 Протокола №1 Женевской конвенции 1977 года, статья 55 в свою очередь запрещает причинять ущерб природной среде.

Тактика "выжженной земли" запрещена статьёй 54 Протокола №1 Женевской конвенции 1977 года, статья 55 в свою очередь запрещает причинять ущерб природной среде.

С освобождением населенных пунктов Азербайджана, находившихся под армянской оккупацией более 28 лет, весь мир воочию становится свидетелем реальных последствий и всей сути оккупационной политики ГОСУДАРСТВА-АГРЕССОРА Армении.

Некогда цветущие населенные исключительно азербайджанским населением города и села ныне представляют собой некое олицетворение городов-призраков, подвергшихся нашествию варваров, полчищ захватчиков, которые подобно стаям саранчи уничтожали все на своем пути.

До боли знакомая картина, описанная в исторических летописях, стала частью нашей новейшей истории. Говорят, в целом история повторяется, мы же можем с болью констатировать на примере освобожденных территорий Азербайджана, в частности, повторяется и история тактики выженной земли.

Тактика выженной земли широко применялась в мировой истории захватчиками чужих земель, к примеру, нацистами во время Второй Мировой войны. Известен приказ вермахта сжигать и уничтожать все сёла и деревни, чтобы лишить противника крыши над головой (Пауль Карель. Восточный Фронт "Выжженная земля".стр 397 - Документ 4). История знает также пример тактики "выженной земли", известной как политика трёх "всех". Называемый также стратегией "выжечь до пепла" три всё означало: убить всё, сжечь всё, ограбить всё.

В результате политики "выжженной земли" армянских фашистов оккупированные населенные пункты Азербайджана были также превращены в руины, в пустынную местность. В этой связи следует констатировать, что тактика "выжженной земли" прямо запрещена статьёй 54 Протокола №1 Женевской конвенции 1977 года, статья 55 в свою очередь запрещает причинять ущерб природной среде.

Общеизвестно, что помимо полного уничтожения гражданских строений и инфраструктуры, памятников истории, религии и культуры оккупированных территорий, армянские оккупанты уничтожили тысячи гектаров реликтовых лесов, в результате незаконной хищнической добычи природных ископаемых привели в негодность природную среду.

Политика "выженной земли" является длящимся преступлением, которое совершает армянское военно-политическое руководство, начиная с 1992 года. Весь мир сегодня свидетель неоспоримых доказательств, афишируемых самими же вандалами в различных СМИ, как при молчаливом бездействии оккупационных властей сжигаются гражданские обьекты, приводятся в негодность обьекты инфраструктуры, подвергаются вандализму религиозные и исторические памятники освобождаемых в результате капитуляции Армении населенных пунктов Азербайджана.

При этом, вызывает совершенно обоснованное возмущение среди разных людей во всем мире пример мародерства армянских вандалов под руководством террориста Тер-Ованеса Ованнисяна , который в начале 90-х сам открыто возглавлял банды мародеров и убийц, уничтожавших гражданское население в ввиду их этнической принадлежности, а в дни 44-дневной войны с крестом на груди и с автоматом Калашникова в руках грозился убивать каждого азербайджанца.

Разве может христианин, а тем более священник, быть убийцей беззащитных людей, нарушать одну из основных заповедей христианства: не убей! Самое страшное, что под руководством "священника"-террориста вандалы уничтожают религиозный комплекс Худаванк, снимая с кровли черепицу (кадры имеются на многих открытых ресурсах) и при этом нагло и цинично в истинных традициях лицемерной армянской лжепропаганды заранее анонсируют о будущем разорении храма после освобождения Кельбаджарского района.

Кадры, распространенные со всех освобожденных территорий, в том числе, самые последние кадры визита Верховного главнокомандующего Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в освобожденный Агдам и оскверненную армянскими агрессорами мечеть еще раз свидетельствуют о скором восстановлении "выженной" земли Карабаха. Созидательная деятельность и бережное отношение руководителей Азербайджана к религиозным памятникам всех конфессий общеизвестна далеко за пределами нашей страны. Недалек тот день, когда "выженная" земля будет процветать и восстанавливаться после 30 лет варварского истребления и опустошения захватчиком.

Теперь пусть все, кто так или иначе сочувствует лжемногострадальцам ответит сам себе на банальный вопрос: кто является хозяином земли, тот, кто опустошает, сжигает дотла и уничтожает или тот, кто ухаживаает, созидает и заботится о ней?

Вот и вся истина...

Анар Багиров,

председатель Коллегии адвокатов Азербаджанской Республики