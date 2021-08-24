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Полицейские обнаружили кассетные бомбы на территории Ходжавенда

Полицейские обнаружили кассетные бомбы на территории Ходжавенда Сотрудники отдела полиции Ходжавендского района обнаружили во дворе одного из домов на территории освобожденного от оккупации поселка Гадрут кассетные бомбы типа М85.
Карабах
24 августа 2021 г. 13:58
Полицейские обнаружили кассетные бомбы на территории Ходжавенда
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Сотрудники отдела полиции Ходжавендского района обнаружили во дворе одного из домов на территории освобожденного от оккупации поселка Гадрут кассетные бомбы типа М85.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Территория была оцеплена, для обезвреживания обнаруженных боеприпасов на место были привлечены сотрудники Агентства по разминированию.

С целью обнаружения оружия и боеприпасов на освобожденных территориях продолжаются профилактические мероприятия.

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Версия на английском языке Cassette bombs detected in Khojavand
Версия на азербайджанском языке Xocavənddə polislər bomba aşkarlayıb

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