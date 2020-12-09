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Полад Гашимов и Ильгар Мирзоев удостоены звания “Национальный герой Азербайджана”

Полад Гашимов и Ильгар Мирзоев удостоены звания “Национальный герой Азербайджана” Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Вооруженных сил Азербайджанской Республики звания “Национальный герой Азербайджана”.
Карабах
9 декабря 2020 г. 18:17
Полад Гашимов и Ильгар Мирзоев удостоены звания “Национальный герой Азербайджана”

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Вооруженных сил Азербайджанской Республики звания “Национальный герой Азербайджана”.

Как сообщает Report, за особые заслуги в восстановлении территориальной целостности Азербайджанской Республики и мужество, проявленное при выполнении боевых задач, следующие военнослужащие Вооруженных сил Азербайджанской Республики удостоены звания "Национальный герой Азербайджана":

Гашимов Полад Исраил оглу - генерал-майор (посмертно)

Мирзоев Ильгар Анзор оглу - полковник (посмертно)

Гусейнов Ибад Мовсум оглу - старший сержант запаса.

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Версия на английском языке Polad Hashimov, Ilgar Mirzayev named National Heroes of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Polad Həşimov və İlqar Mirzəyevə Milli Qəhrəman adı verilib

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