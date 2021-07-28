Полад Бюльбюль оглы: Баку призывает Ереван подписать мирный договор

"Баку призывает Ереван подписать мирный договор, конструктивно подойти к вопросу делимитации границ, война в Карабахе закончилась".

"Баку призывает Ереван подписать мирный договор, конструктивно подойти к вопросу делимитации границ, война в Карабахе закончилась".

Как передает Report, об этом в интервью РИА Новости сказал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

"Мы со своей стороны неоднократно заявляли, что война закончилась, конфликт остался в прошлом, Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана, подписать мирный договор, а также конструктивно подойти к вопросу делимитации границ", - отметил посол.

По заявлению посла, Ереван затягивает урегулирование отношений с Баку. "Армянская сторона снова старается затянуть процесс урегулирования межгосударственных отношений и тем самым препятствует созданию новых условий для полноценного развития всего региона", - заявил посол.

По его словам, что касается дальнейшего продления пребывания российского контингента то, "наверное, сегодня еще рано говорить об этом".

По соглашению от 9 ноября 2020 года контингент размещен на пять лет.

"Миротворческий контингент Российской Федерации, временно размещенный на территории Азербайджанской Республики, продолжает выполнять возложенные на него военные и гуманитарные задачи", - заявил Бюльбюль оглы.

"Мы должны приложить максимальные усилия для выполнения тех задач, которые определили главы наших государств", - добавил он.