О нас
Report Georgia
Аудио новости

Полад Бюльбюль оглы: Баку призывает Ереван подписать мирный договор

Полад Бюльбюль оглы: Баку призывает Ереван подписать мирный договор "Баку призывает Ереван подписать мирный договор, конструктивно подойти к вопросу делимитации границ, война в Карабахе закончилась".
Карабах
28 июля 2021 г. 14:49
Полад Бюльбюль оглы: Баку призывает Ереван подписать мирный договор
Полад Бюльбюль оглы
0 : 00
0 : 00

"Баку призывает Ереван подписать мирный договор, конструктивно подойти к вопросу делимитации границ, война в Карабахе закончилась".

Как передает Report, об этом в интервью РИА Новости сказал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

"Мы со своей стороны неоднократно заявляли, что война закончилась, конфликт остался в прошлом, Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана, подписать мирный договор, а также конструктивно подойти к вопросу делимитации границ", - отметил посол.

По заявлению посла, Ереван затягивает урегулирование отношений с Баку. "Армянская сторона снова старается затянуть процесс урегулирования межгосударственных отношений и тем самым препятствует созданию новых условий для полноценного развития всего региона", - заявил посол.

По его словам, что касается дальнейшего продления пребывания российского контингента то, "наверное, сегодня еще рано говорить об этом".

По соглашению от 9 ноября 2020 года контингент размещен на пять лет.

"Миротворческий контингент Российской Федерации, временно размещенный на территории Азербайджанской Республики, продолжает выполнять возложенные на него военные и гуманитарные задачи", - заявил Бюльбюль оглы.

"Мы должны приложить максимальные усилия для выполнения тех задач, которые определили главы наших государств", - добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Polad Bulbuloglu: Baku calls on Yerevan to sign peace treaty
Версия на азербайджанском языке Polad Bülbüloğlu: "Bakı İrəvanı sülh sazişinə çağırır"

Самое важное

На строительство дороги в Кельбаджаре и Лачине выделено 10 млн манатов
На строительство дороги в Кельбаджаре и Лачине выделено 10 млн манатов
28 июля 2021 г. 15:44
Посол Азербайджана в РФ: Нагорного Карабаха как отдельной единицы быть не может
Посол Азербайджана в РФ: Нагорного Карабаха как отдельной единицы быть не может
28 июля 2021 г. 15:27
Полад Бюльбюль оглы: Баку призывает Ереван подписать мирный договор
Полад Бюльбюль оглы: Баку призывает Ереван подписать мирный договор
28 июля 2021 г. 14:49
Эксперт: Не вижу выхода для Армении, кроме подписания мирного соглашения
Эксперт: Не вижу выхода для Армении, кроме подписания мирного соглашения
28 июля 2021 г. 14:25
Омбудсмен Азербайджана выразила обеспокоенность напряженностью на границе
Омбудсмен Азербайджана выразила обеспокоенность напряженностью на границе
28 июля 2021 г. 13:25
Лейла Абдуллаева: Призываем Армению принять сложившиеся в регионе новые реалии
Лейла Абдуллаева: Призываем Армению принять сложившиеся в регионе новые реалии
28 июля 2021 г. 11:45
Минобороны Азербайджана: Армения не соблюдает требования режима прекращения огня
Минобороны Азербайджана: Армения не соблюдает требования режима прекращения огня
28 июля 2021 г. 10:52
МИД: Ответственность за провокацию на границе лежит на руководстве Армении
МИД: Ответственность за провокацию на границе лежит на руководстве Армении
28 июля 2021 г. 10:37
Позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района подверглись обстрелу
27 июля 2021 г. 18:20
Сотрудники Главного клинического госпиталя Вооруженных сил арестованы за взятку
Сотрудники Главного клинического госпиталя Вооруженных сил арестованы за взятку
27 июля 2021 г. 15:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi