Похоронен ставший шехидом полковник-лейтенант

Похоронен полковник-лейтенант Садыгов Яшар Физули оглу, героически погибший в боях в Муровском направлении в Отечественной войне.

Похоронен полковник-лейтенант Садыгов Яшар Физули оглу, героически погибший в боях в Муровском направлении в Отечественной войне.

Как сообщает Report, Я.Садыгов похоронен на 2-ой Аллее шехидов в Баку.

На похоронах присутствовали члены семьи шехида, его родственники, официальные лица и генералы Министерства обороны, а также представители общественности.

Военный оркестр сыграл государственный гимн, был дан салют.

Яшар Садыгов родился в 1975 году. Он был одним из двух полковников-лейтенантов, пропавших без вести в Отечественную войну. Тело офицера было найдено в Муровдагском направлении, на перевале Омар.

Садыгов был женат, имел двоих детей.