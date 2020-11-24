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Похоронен ставший шехидом полковник Азербайджанской армии

Похоронен ставший шехидом полковник Азербайджанской армии Заместитель командира корпуса полковник Самидли Бабек Матлаб оглу вчера погиб, подорвавшись на мине в поселке Суговушан
Карабах
24 ноября 2020 г. 13:00
Похоронен ставший шехидом полковник Азербайджанской армии

Похоронен офицер Азербайджанской армии.

Как сообщает ширванское бюро Report, похороны шехида полковника Бабека Самидли состоялись в городе Гёйчай.

В церемонии прощания приняли участие члены семьи шехида, сотрудники Министерства обороны, руководство Исполнительной власти Гейчайского района, сотрудники Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и представители общественности.

Были прочитаны молитвы за упокой души шехида и его боевых товарищей.

Заместитель командира корпуса полковник Самидли Бабек Матлаб оглу вчера погиб, подорвавшись на мине в поселке Суговушан.

Аллах рехмет элесин!

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid polkovnik dəfn olunub

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