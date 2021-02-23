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Похоронен шехид Отечественной войны, выросший в детском доме

Похоронен шехид Отечественной войны, выросший в детском доме Житель города Гянджа Амрах Раджапов, 2000 года рождения, участвовал в боях на Физулинском направлении, и в течение нескольких месяцев о его судьбе ничего не было известно
Карабах
23 февраля 2021 г. 15:33
Похоронен шехид Отечественной войны, выросший в детском доме
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Считавшийся пропавшим без вести во время начавшейся 27 сентября Отечественной войны Амрах Раджапов стал шехидом.

Как сообщает западный центр Report, воспитанник детского дома, проявивший мужество в боях за Физули, был похоронен в Аллее шехидов города Гянджа в присутствии руководства города и представителей общественности.

Отметим, что житель города Гянджа Амрах Раджапов, 2000 года рождения, участвовал в боях на Физулинском направлении, и в течение нескольких месяцев о его судьбе ничего не было известно. Накануне было установлено, что солдат Раджапов стал шехидом.

А.Раджапов потерял отца будучи ребенком, а мать отдала его в детский дом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUşaq evində böyüyən Vətən müharibəsi şəhidi dəfn edilib

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