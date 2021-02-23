Похоронен шехид Отечественной войны, выросший в детском доме

Считавшийся пропавшим без вести во время начавшейся 27 сентября Отечественной войны Амрах Раджапов стал шехидом.
Как сообщает западный центр Report, воспитанник детского дома, проявивший мужество в боях за Физули, был похоронен в Аллее шехидов города Гянджа в присутствии руководства города и представителей общественности.
Отметим, что житель города Гянджа Амрах Раджапов, 2000 года рождения, участвовал в боях на Физулинском направлении, и в течение нескольких месяцев о его судьбе ничего не было известно. Накануне было установлено, что солдат Раджапов стал шехидом.
А.Раджапов потерял отца будучи ребенком, а мать отдала его в детский дом.