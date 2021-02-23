Похоронен шехид Отечественной войны, выросший в детском доме

Житель города Гянджа Амрах Раджапов, 2000 года рождения, участвовал в боях на Физулинском направлении, и в течение нескольких месяцев о его судьбе ничего не было известно

Считавшийся пропавшим без вести во время начавшейся 27 сентября Отечественной войны Амрах Раджапов стал шехидом.

Как сообщает западный центр Report, воспитанник детского дома, проявивший мужество в боях за Физули, был похоронен в Аллее шехидов города Гянджа в присутствии руководства города и представителей общественности.

Отметим, что житель города Гянджа Амрах Раджапов, 2000 года рождения, участвовал в боях на Физулинском направлении, и в течение нескольких месяцев о его судьбе ничего не было известно. Накануне было установлено, что солдат Раджапов стал шехидом.

А.Раджапов потерял отца будучи ребенком, а мать отдала его в детский дом.