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Погибший в боях за Кельбаджар солдат Внутренних войск МВД Азербайджана

Погибший в боях за Кельбаджар солдат Внутренних войск МВД Азербайджана Эльнур Багиров родился 6 марта 1996 года в селе Привольное Джалилабадского района
Карабах
5 февраля 2021 г. 11:19
Погибший в боях за Кельбаджар солдат Внутренних войск МВД Азербайджана
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Солдат Внутренних войск МВД Азербайджана Багиров Эльнур Зейнал оглу - один из тех, кто героически погиб в боях за освобождение от армянской оккупации территорий Азербайджана.

Как передает Report, 24-летний Э.Багиров стал шехидом 2 ноября минувшего года в боях в направлении Кельбаджара.

Э.Багиров был награжден медалью "За Родину" за участие в боевых операциях по обеспечению территориальной целостности Азербайджана и медалью "За освобождение Кельбаджара" за проявленные отвагу и мужество в боях за освобождение Кельбаджарского района.

Э.Багиров родился 6 марта 1996 года в селе Привольное Джалилабадского района.

Аллах рехмет элясин!

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Версия на азербайджанском языке Daxili Qoşunların Kəlbəcər istiqamətində şəhid olan 24 yaşlı əsgəri

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