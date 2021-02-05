Погибший в боях за Кельбаджар солдат Внутренних войск МВД Азербайджана

Эльнур Багиров родился 6 марта 1996 года в селе Привольное Джалилабадского района

Солдат Внутренних войск МВД Азербайджана Багиров Эльнур Зейнал оглу - один из тех, кто героически погиб в боях за освобождение от армянской оккупации территорий Азербайджана.

Как передает Report, 24-летний Э.Багиров стал шехидом 2 ноября минувшего года в боях в направлении Кельбаджара.

Э.Багиров был награжден медалью "За Родину" за участие в боевых операциях по обеспечению территориальной целостности Азербайджана и медалью "За освобождение Кельбаджара" за проявленные отвагу и мужество в боях за освобождение Кельбаджарского района.

Э.Багиров родился 6 марта 1996 года в селе Привольное Джалилабадского района.

Аллах рехмет элясин!