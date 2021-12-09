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Погибшего в Кяльбаджаре солдата похоронят в родном селе

Погибшего в Кяльбаджаре солдата похоронят в родном селе Азербайджанский военнослужащий Алиев Асиф Адиль оглу, погибший в результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении ночью, 8 декабря, на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы будет похоронен в Сияз
Карабах
9 декабря 2021 г. 14:16
Погибшего в Кяльбаджаре солдата похоронят в родном селе

Азербайджанский военнослужащий Алиев Асиф Адиль оглу, погибший в результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении ночью, 8 декабря, на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы будет похоронен в Сиязаньском районе.

По данным северного бюро Report, шехид будет похоронен на кладбище в родном селе Зарат.

А.Алиев родился в 2002 году в селе Зарат. Он участник Отечественный войны. Соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева был награжден медалью "За освобождение Кяльбаджара".

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə şəhid olan əsgər doğulduğu kənddə dəfn olunacaq

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