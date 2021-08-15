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Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Нахчыванском направлении

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Нахчыванском направлении 15 августа с 12:00 до 12:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населен
Карабах
15 августа 2021 г. 15:35
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Нахчыванском направлении

15 августа с 12:00 до 12:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт Минитерства обороны.

Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army’s positions in Nakhchivan direction subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Naxçıvan istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub

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