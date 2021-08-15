Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Нахчыванском направлении

15 августа с 12:00 до 12:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населен

15 августа с 12:00 до 12:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт Минитерства обороны.

Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.