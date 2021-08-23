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Позиции в направлении Кяльбаджарского района подверглись обстрелу

Позиции в направлении Кяльбаджарского района подверглись обстрелу 22 августа с 20:47 до 22:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района из автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Й
Карабах
23 августа 2021 г. 00:04
Позиции в направлении Кяльбаджарского района подверглись обстрелу

22 августа с 20:47 до 22:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района из автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Зейлик Кяльбаджарского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт Министерства обороны.

Ответным огнем противник был подавлен.

Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.

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