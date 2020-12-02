Подсчитана стоимость уничтоженной военной техники Армении

Президент страны в своем выступлении обратился к специалистам по поводу подсчета стоимости этой техники

Ученые Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) подсчитали стоимость уничтоженной военной техники армянской армии и взятого трофея в Отечественной войне.

Как сообщили Report в UNEC, президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу по случаю освобождения Лачына объявил наименования и количество трофеев и уничтоженной военной техники армянской армии.

"Президент страны в своем выступлении обратился к специалистам по поводу подсчета стоимости этой техники.

Ученые Научно-исследовательского института экономических изысканий UNEC, оперативно отреагировав на обращения президента, подсчитали стоимость перечисленной военной техники.

Согласно подсчетам, стоимость уничтоженной Азербайджанской армией в Отечественной войне военной техники армянской армии и взятых трофеев составила 4 миллиарда 8 миллионов долларов США", - сообщили в университете.