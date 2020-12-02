О нас
Report Georgia
Аудио новости

Подсчитана стоимость уничтоженной военной техники Армении

Подсчитана стоимость уничтоженной военной техники Армении Президент страны в своем выступлении обратился к специалистам по поводу подсчета стоимости этой техники
Карабах
2 декабря 2020 г. 13:02
Подсчитана стоимость уничтоженной военной техники Армении

Ученые Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) подсчитали стоимость уничтоженной военной техники армянской армии и взятого трофея в Отечественной войне.

Как сообщили Report в UNEC, президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу по случаю освобождения Лачына объявил наименования и количество трофеев и уничтоженной военной техники армянской армии.

"Президент страны в своем выступлении обратился к специалистам по поводу подсчета стоимости этой техники.

Ученые Научно-исследовательского института экономических изысканий UNEC, оперативно отреагировав на обращения президента, подсчитали стоимость перечисленной военной техники.

Согласно подсчетам, стоимость уничтоженной Азербайджанской армией в Отечественной войне военной техники армянской армии и взятых трофеев составила 4 миллиарда 8 миллионов долларов США", - сообщили в университете.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın məhv edilmiş hərbi texnikasının dəyəri açıqlanıb

Новости партнеров

Самое важное

Ежегодно 10 ноября будет отмечаться в Азербайджане как День Победы
Ежегодно 10 ноября будет отмечаться в Азербайджане как День Победы
2 декабря 2020 г. 13:12
Минобороны обратилось к гражданам в связи с мобилизацией военнослужащих
Минобороны обратилось к гражданам в связи с мобилизацией военнослужащих
2 декабря 2020 г. 12:41
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
2 декабря 2020 г. 11:42
Азербайджанские военнослужащие украсили город Лачин флагами
ФотоАзербайджанские военнослужащие украсили город Лачин флагами
1 декабря 2020 г. 17:01
Президент: Азербайджан соединяется со своей неотъемлемой частью - Нахчываном
Президент: Азербайджан соединяется со своей неотъемлемой частью - Нахчываном
1 декабря 2020 г. 13:12
Президент: Живущие сегодня в Нагорном Карабахе - граждане Азербайджана
Президент: Живущие сегодня в Нагорном Карабахе - граждане Азербайджана
1 декабря 2020 г. 12:40
Текст выступления президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу
Текст выступления президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу
1 декабря 2020 г. 12:10
Азербайджанские военнослужащие исполнили Государственный гимн в Лачине
Азербайджанские военнослужащие исполнили Государственный гимн в Лачине
1 декабря 2020 г. 11:15
В освобожденном от оккупации Лачине поднят Азербайджанский флаг
В освобожденном от оккупации Лачине поднят Азербайджанский флаг
1 декабря 2020 г. 10:17
Всемирно известный фотограф показал вандализм армян в Агдаме
ФотоВсемирно известный фотограф показал вандализм армян в Агдаме
30 ноября 2020 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi