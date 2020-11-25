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Подразделения Азербайджанской Армии вошли в Кельбаджарский район

Подразделения Азербайджанской Армии вошли в Кельбаджарский район Согласно трехстороннему Заявлению, подписанному Президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения Азербайджанской Армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район
Карабах
25 ноября 2020 г. 01:02
Подразделения Азербайджанской Армии вошли в Кельбаджарский район

Согласно трехстороннему Заявлению, подписанному Президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения Азербайджанской Армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район.

Об этом Report передает со ссылкой на Минобороны.

Для обеспечения движения наших подразделений в этом направлении завершены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск.

В течение дня будут представлены фото и видеоматериалы из Кельбаджара.

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