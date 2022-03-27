Подразделения Азербайджанской армии не отошли со своих позиций

Информация о выводе частей Азербайджанской армии с этих позиций не соответствует действительности. Наша армия полностью контролирует оперативную ситуацию.

Информация о выводе частей Азербайджанской армии с этих позиций не соответствует действительности. Наша армия полностью контролирует оперативную ситуацию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Информация Минобороны России о якобы имевших место нарушениях режима прекращения огня со стороны Азербайджана также не соответствует действительности, и о ранениях среди азербайджанских военнослужащих не сообщается.

Хотим еще раз напомнить, что в Азербайджане нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах", - отмечает ведомство.