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Подорвавшийся на мине солдат Азербайджанской армии стал шехидом

Подорвавшийся на мине солдат Азербайджанской армии стал шехидом Он скончался сегодня в больнице, где проходил лечение
Карабах
16 апреля 2021 г. 12:07
Подорвавшийся на мине солдат Азербайджанской армии стал шехидом

Солдат Азербайджанской армии Байрамов Илкин Байрам оглу, который 4 апреля подорвался на мине в направлении села Суговушан Тертерского района, стал шехидом.

Как передает Report, в результате инцидента военнослужащий получил тяжелые ранения и впал в кому. Он скончался сегодня в больнице, где проходил лечение.

Покойный будет похоронен на кладбище села Пирли Агстафинского района.

И.Байрамов родился в селе Пирли Агстафинского района. Он участвовал в Отечественной войне. Распоряжением президента Ильхама Алиева от 30 декабря награжден медалью "За военные заслуги".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun minaya düşən əsgəri şəhid olub

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