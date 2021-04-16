Подорвавшийся на мине солдат Азербайджанской армии стал шехидом

Он скончался сегодня в больнице, где проходил лечение

Солдат Азербайджанской армии Байрамов Илкин Байрам оглу, который 4 апреля подорвался на мине в направлении села Суговушан Тертерского района, стал шехидом.

Как передает Report, в результате инцидента военнослужащий получил тяжелые ранения и впал в кому. Он скончался сегодня в больнице, где проходил лечение.

Покойный будет похоронен на кладбище села Пирли Агстафинского района.

И.Байрамов родился в селе Пирли Агстафинского района. Он участвовал в Отечественной войне. Распоряжением президента Ильхама Алиева от 30 декабря награжден медалью "За военные заслуги".

