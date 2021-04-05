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Подорвавшийся на армянской мине: Я потерял брата, а сам получил увечья

Подорвавшийся на армянской мине: Я потерял брата, а сам получил увечья "Прошу всех не пытаться без разрешения попасть на освобожденные территории, необходимо осознавать всю опасность"
Карабах
5 апреля 2021 г. 11:14
Подорвавшийся на армянской мине: Я потерял брата, а сам получил увечья
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"Я прошу всех не пытаться без разрешения попасть на освобожденные территории, необходимо осознавать всю опасность заминирования, которая существует на этих территориях"

Как сообщает Report, об этом на конференции в Университете ADA, посвященной Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, заявил получивший тяжелые ранения от взрыва заложенной армянскими военными мины житель села Алханлы Асиф Мамедов.

"Вражеская разведка перешла на нашу территорию и заминировала нашу землю. 14 ноября я потерял брата, а сам получил увечья. Я прошу всех не пытаться проникать на эти территории и осознавать всю опасность.Эта территория заминирована", - сказал он.

Напомним, что на этапе вынужденного отступления после контрнаступательных операций Вооруженных сил Азербайджана, Армения намеренно установила мины на этих территориях, чтобы нанести как можно больший ущерб азербайджанской стороне и создать дополнительные препятствия для возвращения гражданского населения в свои дома.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMinaya düşən şəxs: "Qardaşımı itirdim, özüm isə şikəst qaldım"

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