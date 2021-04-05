Подорвавшийся на армянской мине: Я потерял брата, а сам получил увечья

"Прошу всех не пытаться без разрешения попасть на освобожденные территории, необходимо осознавать всю опасность"

"Я прошу всех не пытаться без разрешения попасть на освобожденные территории, необходимо осознавать всю опасность заминирования, которая существует на этих территориях"

Как сообщает Report, об этом на конференции в Университете ADA, посвященной Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, заявил получивший тяжелые ранения от взрыва заложенной армянскими военными мины житель села Алханлы Асиф Мамедов.

"Вражеская разведка перешла на нашу территорию и заминировала нашу землю. 14 ноября я потерял брата, а сам получил увечья. Я прошу всех не пытаться проникать на эти территории и осознавать всю опасность.Эта территория заминирована", - сказал он.

Напомним, что на этапе вынужденного отступления после контрнаступательных операций Вооруженных сил Азербайджана, Армения намеренно установила мины на этих территориях, чтобы нанести как можно больший ущерб азербайджанской стороне и создать дополнительные препятствия для возвращения гражданского населения в свои дома.