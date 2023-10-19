Подготовлен видеоролик, демонстрирующий будущий облик села Хоровлу

Подготовлен видеоролик, демонстрирующий будущий облик села Хоровлу Джебраильского района.

Подготовлен видеоролик, демонстрирующий будущий облик села Хоровлу Джебраильского района.

Как сообщает Report, видеоролик подготовлен Службой восстановления, строительства и управления № 1 в Восточном Зангезуре.

В видеоролике сначала представлены кадры разрушений, учиненных в годы оккупации. Затем показан будущий облик села после реконструкции.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент села Хоровлу 4 мая 2023 года. На первом этапе запланировано строительство 334 частных домов для 1 395 человек.