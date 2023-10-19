Подготовлен видеоролик, демонстрирующий будущий облик села Хоровлу Джебраильского района.
Как сообщает Report, видеоролик подготовлен Службой восстановления, строительства и управления № 1 в Восточном Зангезуре.
В видеоролике сначала представлены кадры разрушений, учиненных в годы оккупации. Затем показан будущий облик села после реконструкции.
Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент села Хоровлу 4 мая 2023 года. На первом этапе запланировано строительство 334 частных домов для 1 395 человек.