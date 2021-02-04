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Подготовлен Стратегический план действий в связи с освобожденными землями

Подготовлен Стратегический план действий в связи с освобожденными землями На заседании были рассмотрены работы, предусмотренные Стратегическим планом действий, подготовленным штабом
Карабах
4 февраля 2021 г. 11:14
Подготовлен Стратегический план действий в связи с освобожденными землями
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Cостоялось очередное заседание Координационного совета, сформированного в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года в целях решения социально-экономических, гуманитарных, организационных и иных безотлагательных мероприятий на освобожденных от оккупации территориях нашей страны.

Открывая заседание, начальник штаба, глава Администрации президента Самир Нуриев проинформировал участников заседания о задачах, поставленных президентом Азербайджана, и работе, осуществляемой по конкретным стратегическим направлениям.

С. Нуриев подчеркнул важность координированной и поэтапной работы соответствующих структур. На заседании были рассмотрены работы, предусмотренные Стратегическим планом действий, подготовленным штабом.

В центре, где действуют рабочие группы по 17 направлениям, в настоящее время представлены 55 структур и около 150 сотрудников. Наряду с уполномоченными лицами, для выполнения конкретных тем и задач к деятельности центра привлечены эксперты. На заседании были заслушаны доклады рабочих групп, обсуждены стоящие на повестке вопросы, даны надлежащие поручения.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİşğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə Strateji Fəaliyyət Planı və Tədbirlər Planı hazırlanıb

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