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Подготовлен проект восстановления дома Бюльбюля в Шуше  

Подготовлен проект восстановления дома Бюльбюля в Шуше   Подготовлен первоначальный проект реставрации дома Бюльбюля - азербайджанского оперного певца, исследователя народной музыки, основоположника профессионального вокального искусства Азербайджана, профессора, народного артиста СССР – в Шуше.
Карабах
13 февраля 2021 г. 22:39
Подготовлен проект восстановления дома Бюльбюля в Шуше  

Подготовлен первоначальный проект реставрации дома Бюльбюля - азербайджанского оперного певца, исследователя народной музыки, основоположника профессионального вокального искусства Азербайджана, профессора, народного артиста СССР – в городе Шуша.

Как передает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения "Организация по защите памятников истории и культуры на оккупированных территориях Азербайджана" Фаиг Исмаилов.

По его словам, дом певца в Шуше был разрушен ВС Армении в мае 1992 года.

Он сказал, что онлайн-реставрация его дома была подготовлена ​​Туралом Зейналовым.

Ф.Исмаилов добавил, что подготовлена ​​проектно-сметная документация более чем на 850 памятников истории и культуры в городе Шуша. Ущерб, нанесенный памятникам, будет рассчитан членами объединения и представлен в государственные органы.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоŞuşada Bülbülün evinin ilkin bərpa layihəsi hazırlanıb

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