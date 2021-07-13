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Подготовлен доклад о присвоении Арменией исторического и культурного наследия Азербайджана

Подготовлен доклад о присвоении Арменией исторического и культурного наследия Азербайджана Центр анализа международных отношений (ЦАМО) подготовил доклад под названием "Присвоение Арменией исторического и культурного наследия Азербайджана".
Карабах
13 июля 2021 г. 11:48
Подготовлен доклад о присвоении Арменией исторического и культурного наследия Азербайджана

Центр анализа международных отношений (ЦАМО) подготовил доклад под названием "Присвоение Арменией исторического и культурного наследия Азербайджана".

Как сообщает Report, в докладе рассматриваются различные аспекты политики присвоения Арменией азербайджанского исторического и культурного наследия как на ранее оккупированных территориях Азербайджана, так и на территории Армении.

В первой части доклада, состоящего из двух частей, рассматривается разграбление культурного и исторического наследия Карабаха, в том числе музеев и памятников культуры, а также незаконные археологические раскопки на территории азербайджанского региона. Во второй части материала анализируется арменизация памятников и фальсификация наследия, принадлежащего азербайджанцам. Часть отчета была подготовлена на основе источников, представленных Министерством культуры.

В докладе также была использована правовая оценка, изложенная в материале "Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов", автором которого является профессор Рурского университета в Бохуме Ханс Йоахим Хайнце.

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Версия на английском языке Report presented on Armenia's appropriation of Azerbaijan's historical and cultural heritage
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Azərbaycana məxsus tarixi və mədəni irsi mənimsəməsinə dair hesabat hazırlanıb

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