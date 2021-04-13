Почтена память Национального героя Азербайджана Садыга Гусейнова

Сегодня день памяти Национального героя Азербайджана Садыга Гусейнова, участвовавшего в боях за защиту наших земель во время Первой Карабахской войны и павшего шехидом при защите города Шуша от врага.

Сегодня день памяти Национального героя Азербайджана Садыга Гусейнова, участвовавшего в боях за защиту наших земель во время Первой Карабахской войны и павшего шехидом при защите города Шуша от врага.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), по этому случаю личный состав Агджабединского районного отдела полиции посетил Ходжавендскую среднюю школу имени Садыга Гусейнова и возложил цветы к бюсту героя.

Память шехидов была почтена минутой молчания.

Садыг Гусейнов посмертно удостоен почетного звания "Национальный герой Азербайджана".