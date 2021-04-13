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Почтена память Национального героя Азербайджана Садыга Гусейнова

Почтена память Национального героя Азербайджана Садыга Гусейнова Сегодня день памяти Национального героя Азербайджана Садыга Гусейнова, участвовавшего в боях за защиту наших земель во время Первой Карабахской войны и павшего шехидом при защите города Шуша от врага.
Карабах
13 апреля 2021 г. 19:25
Почтена память Национального героя Азербайджана Садыга Гусейнова

Сегодня день памяти Национального героя Азербайджана Садыга Гусейнова, участвовавшего в боях за защиту наших земель во время Первой Карабахской войны и павшего шехидом при защите города Шуша от врага.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), по этому случаю личный состав Агджабединского районного отдела полиции посетил Ходжавендскую среднюю школу имени Садыга Гусейнова и возложил цветы к бюсту героя.

Память шехидов была почтена минутой молчания.

Садыг Гусейнов посмертно удостоен почетного звания "Национальный герой Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Ağcabədidə Milli Qəhrəmanın anım mərasimi keçirilib

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