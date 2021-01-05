Побывавший в армянском плену военнослужащий: Меня раненого держали в двух кандалах

“Нас пытали, обращались бесчеловечно. Заставляли повторять сказанное ими. Да, я повторял их слова, однако против них же. Меня сильно пытали, задаваясь вопросом, почему мы не боимся их?".

“Нас пытали, обращались бесчеловечно. Заставляли повторять сказанное ими. Да, я повторял их слова, однако против них же. Меня сильно пытали, задаваясь вопросом, почему мы не боимся их?".

Как передает Report, об этом на проведенной сегодня в Центре анализа международных отношений пресс-конференции сказал освобожденный из армянского плена военнослужащий Алекперов Омар Теймур оглу.

“Меня раненого держали в двух кандалах. Я гордился тем, что я азербайджанский солдат. Мучая нас, они спрашивали, почему мы не кричим? Разве нам не больно? Армянин спрашивал меня не находимся ли мы под воздействием уколов. Я спросил как это? Он ответил, что был свидетелем того, как человек, в которого он выстрелил, встал и пошел на него. Я верил, что Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев нас там не оставит", - добавил он.