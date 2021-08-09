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Побывавший в Карабахе колумбийский журналист изобличил армянский вандализм

Побывавший в Карабахе колумбийский журналист изобличил армянский вандализм На порталах авторитетных колумбийских изданий "El Expediente" и "LaOtraCara" опубликована статья известного журналиста Роберто Тробахона "Возрождение Азербайджана", в которой он поделился впечатлениями от поездки на освобожденные от оккупации азербайджанс
Карабах
9 августа 2021 г. 11:27
Побывавший в Карабахе колумбийский журналист изобличил армянский вандализм

На порталах авторитетных колумбийских изданий El Expediente и LaOtraCara опубликована статья известного журналиста Роберто Тробахо "Возрождение Азербайджана", в которой он поделился впечатлениями от поездки на освобожденные от оккупации азербайджанские земли.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, журналист, побывавший в Джебраиле, Физули, Гяндже, Агдаме и Шуше, отметил, что на территориях Азербайджана, почти 30 лет находившихся под оккупацией, армянами были разрушены и сожжены объекты гражданской инфраструктуры, святилища, архитектурные памятники и жемчужины многовековой культуры.

Автор публикации особо подчеркнул последствия армянского вандализма, свидетелем которого он стал, в Агдаме, который называют "Кавказской Хиросимой". Р.Тробахо пишет, что армяне не оставили здесь камня на камне, были разрушены до основания Агдамский драматический театр, Музей хлеба, столетние дворцы, мечети использовались оккупантами как стойла, в разрушенном состоянии находится стадион футбольного клуба "Карабах" в Агдаме.

Автор отметил, что в городе Джебраил были разграблены массовые захоронения, иссохли многолетние родники, снесены и вывезены фигуры, украшавшие эти родники.

Подчеркнув исключительную значимость Шуши для азербайджанской культуры, колумбийский журналист отметил, что неприступная Шушинская крепость была освобождена благодаря решимости и мужеству Вооруженных сил Азербайджана. Выразив восхищение величием древней Шушинской крепости и красотой Джыдыр дюзю, автор отметил, что и здесь историческое и культурное наследие Азербайджана стало жертвой армянского вандализма.

Автор отметил, что армянами были заминированы территории Азербайджана для воспрепятствования возвращения азербайджанцев в свои исконные места проживания. В статье автор пишет о том, что стал свидетелем разрушений, оставленных армянскими оккупантами, отмечая, что Азербайджан восстанавливает свои края, которые вскоре станут еще прекраснее, чем прежде.

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Версия на английском языке Colombian journalist witnesses Armenian vandalism in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Qarabağda olmuş kolumbiyalı jurnalist erməni vandallığını ifşa edib

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