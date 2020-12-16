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По поручению президента будут проведены мероприятия по плановому восстановлению города Шуша

По поручению президента будут проведены мероприятия по плановому восстановлению города Шуша По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в связи с мероприятиями по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях в городе Шуша начались работы по оценке и инвентаризации.
Карабах
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16 декабря 2020 г. 15:43
По поручению президента будут проведены мероприятия по плановому восстановлению города Шуша
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По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в связи с мероприятиями по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях в городе Шуша начались работы по оценке и инвентаризации.

Как сообщает Report, рабочей группе, состоящей предварительно из около 60 человек, включая представителей Министерства культуры Азербайджанской Республики, Государственного комитета градостроительства и архитектуры, ОАО "Азерсу", Государственного агентства автомобильных дорог, ОАО "Азеришыг", ОАО "Азерэнержи", ООО "Бакинская служба благоустройства", и которая будет проводить свою деятельность по шести основным направлениям, были даны соответствующие поручения с привлечением специалистов, представляющих структуры различных сфер.

В этих целях планируется проведение работ по предварительной оценке нынешнего состояния и инвентаризации инфраструктурных объектов, земельных участков и другого недвижимого имущества в культурной столице Азербайджана и жемчужине всего Кавказа городе Шуша.

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев сказал, что Шуша - это великий памятник, созданный азербайджанским народом, нашими предками, единый музей, отражающий большую часть истории, культуры и науки азербайджанского народа.

Одной из важных задач, стоящих перед рабочей группой, является подготовка расширенных предложений в связи с изучением территориальной и градостроительной ситуации в Шуше, в частности состояния исторических, культурных и религиозных памятников, в том числе оценкой устойчивости, архитектурного облика зданий, дорог и другой инфраструктуры, а также их восстановления.

По поручению Президента Азербайджанской Республики и под непосредственным контролем главы государства будут проведены целенаправленные мероприятия по плановому восстановлению города Шуша, с сохранением его древнего исторического и архитектурного облика, его исторических и религиозных памятников, музеев. В результате реконструкционных работ, которые будут проведены в кратчайшие сроки, Шуша займет достойное место в списке самых красивых городов мира.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin tapşırığına əsasən Şuşada qiymətləndirmə və inventarlaşdırma işlərinə başlanılıb

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