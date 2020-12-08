По инициативе президента новая станция метро будет называться "8 ноября"

По инициативе президента новая станция метро будет называться "8 ноября"

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана

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Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступил с инициативой присвоения новой станции Бакинского метрополитена имени "8 ноября" в честь Дня Победы. Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров. В соответствующем решении Кабинета министров говорится: "По инициативе президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева новая станция Бакинского метрополитена, расположенная по адресу Насиминский район, улица Джейхуна Салимова, 1065-й квартал, названа "8 ноября". Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке New station of Baku Metro to be named “8 November”

Версия на азербайджанском языке İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə metronun yeni stansiyası “8 Noyabr” adlanacaq