По инициативе президента новая станция метро будет называться "8 ноября"

Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступил с инициативой присвоения новой станции Бакинского метрополитена имени "8 ноября" в честь Дня Победы.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
В соответствующем решении Кабинета министров говорится:
"По инициативе президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева новая станция Бакинского метрополитена, расположенная по адресу Насиминский район, улица Джейхуна Салимова, 1065-й квартал, названа "8 ноября".