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По инициативе президента новая станция метро будет называться "8 ноября"

По инициативе президента новая станция метро будет называться "8 ноября" Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана
Карабах
8 декабря 2020 г. 11:59
По инициативе президента новая станция метро будет называться 8 ноября
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Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступил с инициативой присвоения новой станции Бакинского метрополитена имени "8 ноября" в честь Дня Победы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

В соответствующем решении Кабинета министров говорится:

"По инициативе президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева новая станция Бакинского метрополитена, расположенная по адресу Насиминский район, улица Джейхуна Салимова, 1065-й квартал, названа "8 ноября".

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Версия на английском языке New station of Baku Metro to be named “8 November”
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə metronun yeni stansiyası “8 Noyabr” adlanacaq

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