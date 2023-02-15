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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали восемь автомобилей российских миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали восемь автомобилей российских миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобиля российских миротворцев.
Карабах
15 февраля 2023 г. 10:45
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали восемь автомобилей российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще пяти автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, один легковой и четыре грузовых автомобилей проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали восемь автомобилей российских миротворцев.

10:10

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще двух автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, грузовые автомобили проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали три автомобиля российских миротворцев.

10:00

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, грузовой автомобиль проехал из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 66 дней.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların 10 avtomobili maneəsiz keçib - YENİLƏNİB-3 
Версия на английском языке Conditions created on Khankandi-Lachin road for unhindered passage of vehicle belonging to Russian peacekeepers

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