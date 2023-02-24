По дороге Ханкенди-Лачын за время проведения акции экоактивистов проехали 585 армянских жителей

По дороге Ханкенди-Лачын за время проведения акции протеста экоактивистов проехали 585 армянских жителей.

По дороге Ханкенди-Лачын за время проведения акции протеста экоактивистов проехали 585 армянских жителей.

Как передает освещающий акцию сотрудник Report, они перевозились автомобилями российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК).

С начала акции и до сегодняшнего дня по этой территории проехало в общей сложности 3 тыс. автомобилей.

С самого первого дня проведения акции дорога Ханкенди-Лачын открыта для свободного передвижения, азербайджанские экоактивисты создают условия для проезда автомобилей, используемых в гуманитарных целях.