О нас

По дороге Ханкенди-Лачын за время проведения акции экоактивистов проехали 585 армянских жителей 

По дороге Ханкенди-Лачын за время проведения акции экоактивистов проехали 585 армянских жителей  По дороге Ханкенди-Лачын за время проведения акции протеста экоактивистов проехали 585 армянских жителей.
Карабах
24 февраля 2023 г. 12:24
По дороге Ханкенди-Лачын за время проведения акции экоактивистов проехали 585 армянских жителей 

По дороге Ханкенди-Лачын за время проведения акции протеста экоактивистов проехали 585 армянских жителей.

Как передает освещающий акцию сотрудник Report, они перевозились автомобилями российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК).

С начала акции и до сегодняшнего дня по этой территории проехало в общей сложности 3 тыс. автомобилей.

С самого первого дня проведения акции дорога Ханкенди-Лачын открыта для свободного передвижения, азербайджанские экоактивисты создают условия для проезда автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 585 people of Armenian origin used Khankandi-Lachin road for humanitarian purposes since start of protests
Версия на азербайджанском языке Aksiya başlayandan bəri Xankəndi-Laçın yolundan 585 erməni əsilli şəxsin humanitar məqsədlə istifadəsinə şərait yaradılıb

Другие новости из категории

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал автомобиль российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал автомобиль российских миротворцев
24 февраля 2023 г. 10:25
Автомобили МККК перевезли по дороге Ханкенди-Лачын лиц армянской национальности
ФотоАвтомобили МККК перевезли по дороге Ханкенди-Лачын лиц армянской национальности
24 февраля 2023 г. 09:43
Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 75 дней: требования остаются неизменными
Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 75 дней: требования остаются неизменными
24 февраля 2023 г. 08:46
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехало 54 автомобиля российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехало 54 автомобиля российских миротворцев
23 февраля 2023 г. 20:25
Эксперт: Армения постарается скрыть от миссии ЕС свои шаги по дестабилизации ситуации
Эксперт: Армения постарается скрыть от миссии ЕС свои шаги по дестабилизации ситуации
23 февраля 2023 г. 16:35
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 12 автомобилей МККК 
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 12 автомобилей МККК 
23 февраля 2023 г. 16:10
СМИ Индонезии: Ходжалинский геноцид - свидетельство зверств армян в отношении азербайджанцев
СМИ Индонезии: Ходжалинский геноцид - свидетельство зверств армян в отношении азербайджанцев
23 февраля 2023 г. 15:30
В Риге почтили память жертв Ходжалинского геноцида
В Риге почтили память жертв Ходжалинского геноцида
23 февраля 2023 г. 12:37
В Узбекистане почтили память жертв Ходжалинского геноцида
ФотоВ Узбекистане почтили память жертв Ходжалинского геноцида
23 февраля 2023 г. 12:11
Требования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 74 дней
Требования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 74 дней
23 февраля 2023 г. 08:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi