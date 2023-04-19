О нас

По дороге Ханкенди-Лачын проехала очередная автоколонна миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын проехала очередная автоколонна миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей, принадлежащих российским миротворцам
Карабах
19 апреля 2023 г. 09:57
По дороге Ханкенди-Лачын проехала очередная автоколонна миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, два легковых и 34 грузовых автомобиля проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе продолжается уже 129 дней.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому террору, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоVehicles of Russian peacekeepers pass freely along Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların avtomobilləri maneəsiz hərəkət edib

Другие новости из категории

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
19 апреля 2023 г. 09:56
Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын: демонстранты проявляют высокую активность и на 129-й день
Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын: демонстранты проявляют высокую активность и на 129-й день
19 апреля 2023 г. 08:08
Экоактивисты проявляют высокую активность на дороге Ханкенди-Лачын и в ночные часы
ФотоЭкоактивисты проявляют высокую активность на дороге Ханкенди-Лачын и в ночные часы
18 апреля 2023 г. 22:10
Ильхам Алиев: Армения должна уже официально заявить, что Карабах – это Азербайджан
Ильхам Алиев: Армения должна уже официально заявить, что Карабах – это Азербайджан
18 апреля 2023 г. 18:49
Президент Ильхам Алиев: Сборищу шутов-сепаратистов следует знать, что нельзя испытывать наше терпение
Президент Ильхам Алиев: Сборищу шутов-сепаратистов следует знать, что нельзя испытывать наше терпение
18 апреля 2023 г. 18:46
В Тертере 43-летний мужчина подорвался на мине
В Тертере 43-летний мужчина подорвался на мине
18 апреля 2023 г. 18:38
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 77 автомобилей миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 77 автомобилей миротворцев
18 апреля 2023 г. 18:29
Президент: Армяне в Карабахе должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства
Президент: Армяне в Карабахе должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства
18 апреля 2023 г. 18:10
В ближайшие дни в Шуше будет заложен фундамент второго большого жилого комплекса
В ближайшие дни в Шуше будет заложен фундамент второго большого жилого комплекса
18 апреля 2023 г. 17:36
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
18 апреля 2023 г. 17:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi