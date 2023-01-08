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По дороге Ханкенди-Лачын обеспечен проезд еще одного автомобиля РМК

По дороге Ханкенди-Лачын обеспечен проезд еще одного автомобиля РМК На проходящей под городом Шуша дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз был обеспечен беспрепятственный проезд еще одного автомобиля российских миротворцев.
Карабах
8 января 2023 г. 16:35
По дороге Ханкенди-Лачын обеспечен проезд еще одного автомобиля РМК

По дороге Ханкенди-Лачын был обеспечен беспрепятственный проезд еще одного автомобиля российского миротворческого контингента (РМК).

Как передает сотрудник Report с места событий, легковой автомобиль проехал из Лачына в направлении Ханкенди.

Это вновь демонстрирует, что никаких препятствий для передвижения автомобилей в гуманитарных целях не создается.

Таким образом, на протяжении дня по дороге в обоих направлениях проехало два автомобиля РМК.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 28-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçından Xankəndinə sülhməramlıların daha bir avtomobili maneəsiz keçib 

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