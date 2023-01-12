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По дороге Ханкенди-Лачын обеспечен проезд еще одного автомобиля миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын обеспечен проезд еще одного автомобиля миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще одного автомобиля российских миротворцев.
Карабах
12 января 2023 г. 07:58
По дороге Ханкенди-Лачын обеспечен проезд еще одного автомобиля миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще одного автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, транспортное средство проехало из Ханкенди в направлении Лачына.

Это вновь демонстрирует, что не создается никаких препятствий для передвижения автомобилей в гуманитарных целях.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 32-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların daha 1 avtomobili maneəsiz hərəkət edib 

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