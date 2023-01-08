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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал очередной автомобиль РМК

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал очередной автомобиль РМК На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, созданы условия для проезда еще одного автомобиля российского миротворческого континген
Карабах
8 января 2023 г. 10:51
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал очередной автомобиль РМК

На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, созданы условия для проезда еще одного автомобиля российского миротворческого контингента (РМК).

Как сообщает с места событий сотрудник Report, транспортное средство продолжило движение из Ханкенди в направлении Лачына.

Это вновь демонстрирует, что для передвижения автомобилей в гуманитарных целях не создается никаких препятствий.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 28-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоAnother car of Russian peacekeepers moves freely on Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların daha bir avtomobili maneəsiz hərəkət edib 

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