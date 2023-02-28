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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали три автомобиля российских миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали три автомобиля российских миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда автомобиля российских миротворцев.
Карабах
28 февраля 2023 г. 10:32
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали три автомобиля российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда еще двух автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, один легковой автомобиль проехал из Ханкенди в направлении Лачына, а второй – из Лачына в направлении Ханкенди.

Участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали три автомобиля российских миротворцев.

09:26

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, легковой автомобиль проехал из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 79 дней.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоRussian peacekeepers' car moves freely along Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların 3 avtomobili maneəsiz keçib - YENİLƏNİB

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