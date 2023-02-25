По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 5 автомобилей МККК

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда пяти автомобилей российских миротворцев.

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда пяти автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).

Как сообщает сотрудник Report с места проведения акции, из Ханкенди в направлении Лачына проехали пять автомобилей, перевозящих граждан армянской национальности.



Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.



Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 76 день.



В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.