По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 27 автомобилей миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще трех автомобилей российских миротворцев.

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще 5 автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, пять грузовых автомобилей проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Таким образом, в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 27 автомобилей российских миротворцев.

11:15

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще 19 автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, два легковых и 17 грузовых автомобилей проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Таким образом, в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 22 автомобиля российских миротворцев.

10:58

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще трех автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, два грузовых автомобиля проехали из Лачына в направлении Ханкенди, а один легковой автомобиль - в обратном направлении.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 45-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.