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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали еще 17 автомобилей снабжения миротворцев 

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали еще 17 автомобилей снабжения миротворцев  На проходящей через Шушу дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для передвижения автомобилей обеспечения, принадлежащих российским миротворцам.
Карабах
27 декабря 2022 г. 13:02
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали еще 17 автомобилей снабжения миротворцев 

На проходящей через Шушу дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для передвижения автомобилей обеспечения, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает сотрудник Report с места проведения акции, по направлению из Ханкенди в Лачын проехали 17 автомобилей российского миротворческого контингента.

Участники акции протеста не препятствуют передвижению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.

В течение дня в обоих направлениях беспрепятственно проехали в общей сложности 19 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Напомним, что на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, у поста российских миротворцев уже 16-ый день продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоAnother 17 vehicles of peacekeepers move freely through Khankandi-Lachin road - VIDEO
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndidən Laçın istiqamətində sülhməramlıların daha 17 avtomobili maneəsiz hərəkət edib - VİDEO

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