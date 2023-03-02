О нас

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали пять автомобилей российских миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали пять автомобилей российских миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда двух автомобилей российских миротворцев.
Карабах
2 марта 2023 г. 11:16
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали пять автомобилей российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда еще одного автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, грузовой автомобиль проехал из Лачына в направлении Ханкенди.

Участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали пять автомобилей российских миротворцев.

11:05

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда двух автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, грузовые автомобили проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали четыре автомобиля российских миротворцев.

10:35

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда двух автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, грузовые автомобили проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 81 день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda Rusiya sülhməramlılarının 5 avtomobilinin hərəkətinə şərait yaradılıb - YENİLƏNİB-2

Самое важное

Азербайджан принимает саммит контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19
Азербайджан принимает саммит контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19
2 марта 2023 г. 10:09
Президент Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов
1 марта 2023 г. 23:03
Шавкат Мирзиёев: В такое сложное время поднять уровень Движения Неприсоединения посильно только Азербайджану
Шавкат Мирзиёев: В такое сложное время поднять уровень Движения Неприсоединения посильно только Азербайджану
1 марта 2023 г. 22:32
Президент Ильхам Алиев: Прошлый год был рекордным в развитии азербайджано-узбекских отношений
Президент Ильхам Алиев: Прошлый год был рекордным в развитии азербайджано-узбекских отношений
1 марта 2023 г. 22:23
Президент Азербайджана поблагодарил Шавката Мирзиёева за участие Узбекистана в восстановлении Карабаха
Президент Азербайджана поблагодарил Шавката Мирзиёева за участие Узбекистана в восстановлении Карабаха
1 марта 2023 г. 22:20
Ильхам Алиев: В период пандемии Азербайджан оказал гуманитарную поддержку государствам-участникам Движения неприсоединения
Ильхам Алиев: В период пандемии Азербайджан оказал гуманитарную поддержку государствам-участникам Движения неприсоединения
1 марта 2023 г. 22:13
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию связей с арабскими странами
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию связей с арабскими странами
1 марта 2023 г. 22:10
В бакинском аэропорту встретили спасателей, вернувшихся из зоны землетрясения в Турции
ФотоВ бакинском аэропорту встретили спасателей, вернувшихся из зоны землетрясения в Турции
1 марта 2023 г. 17:15
Община Западного Азербайджана обратилась к президенту Совета ЕС
Община Западного Азербайджана обратилась к президенту Совета ЕС
1 марта 2023 г. 13:34
Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана
Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана
1 марта 2023 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi