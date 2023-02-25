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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали пять автомобилей миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали пять автомобилей миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда четырех автомобилей российских миротворцев.
Карабах
25 февраля 2023 г. 11:04
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали пять автомобилей миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда еще одного автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, военный медицинский автомобиль проехал из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали пять автомобилей миротворцев.

10:41

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда четырех автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, два легковых и два грузовых автомобилей проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 76 дней.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların 5 avtomobili maneəsiz keçib - YENİLƏNİB

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