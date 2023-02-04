По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для движения 8 автомобилей МККК.

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для движения 8 автомобилей МККК.

Как сообщает сотрудник Report, из Ханкенди в направлении Лачына проехали 1 грузовой и 7 легковых автомобилей.

Это в лишний раз доказывает, что участники акции протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 55 дней.

На участке дороги, контролируемой российскими миротворцами, азербайджанскими активистами и членами неправительственных организаций (НПО) по экологии проводится акция протеста с требованием положить конец экологическому террору в карабахском экономическом районе.

в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.