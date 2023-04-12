О нас

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда 5 автомобилей Международного Комитета Красного креста (МККК).
Карабах
12 апреля 2023 г. 11:44
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда 5 автомобилей Международного Комитета Красного креста (МККК).

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, 2 легковых и 3 грузовых автомобиля беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Отметим, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается 122-ой день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому террору, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоICRC vehicles pass freely through Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке ФотоBQXK-nin avtomobilləri Xankəndi-Laçın yolunda manesiz keçid edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ
12 апреля 2023 г. 12:24
Возбуждено уголовное дело по факту провокации Армении, проведены следственные действия
Возбуждено уголовное дело по факту провокации Армении, проведены следственные действия
12 апреля 2023 г. 12:16
Трое военнослужащих Азербайджанской армии стали шехидами
Трое военнослужащих Азербайджанской армии стали шехидами
11 апреля 2023 г. 20:30
Минобороны: Армянская сторона понесла потери, оперативная обстановка под контролем Азербайджана
Минобороны: Армянская сторона понесла потери, оперативная обстановка под контролем Азербайджана
11 апреля 2023 г. 19:07
Россия начала поставлять топливо в Иран железнодорожным транспортом
Россия начала поставлять топливо в Иран железнодорожным транспортом
11 апреля 2023 г. 19:04
Убиты армянские военнослужащие, устроившие провокацию на границе
Убиты армянские военнослужащие, устроившие провокацию на границе
11 апреля 2023 г. 18:25
МВФ улучшил прогноз по экономическому росту в Азербайджане
МВФ улучшил прогноз по экономическому росту в Азербайджане
11 апреля 2023 г. 17:54
Минобороны Азербайджана сообщило о гибели и ранении военнослужащих в результате армянской провокации 
Минобороны Азербайджана сообщило о гибели и ранении военнослужащих в результате армянской провокации 
11 апреля 2023 г. 17:37
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Лачынского района
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Лачынского района
11 апреля 2023 г. 17:10
В Баку состоится концерт, приуроченный к 100-летию Общенационального лидера Азербайджана
В Баку состоится концерт, приуроченный к 100-летию Общенационального лидера Азербайджана
11 апреля 2023 г. 16:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi