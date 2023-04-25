По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.
Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали еще четыре автомобиля, принадлежащих миротворцам.
На автомобиле военного назначения из Ханкенди в направлении Лачына перевозились лица армянской национальности.
Еще один легковой автомобиль беспрепятственно проехал из Лачына в направлении Ханкенди.
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали девять автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.