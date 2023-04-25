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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.
Карабах
25 апреля 2023 г. 11:47
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали еще четыре автомобиля, принадлежащих миротворцам.

На автомобиле военного назначения из Ханкенди в направлении Лачына перевозились лица армянской национальности.

Еще один легковой автомобиль беспрепятственно проехал из Лачына в направлении Ханкенди.

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали девять автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

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Версия на английском языке ФотоCars of peacekeepers pass freely along Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya sülhməramlılarının avtomobilində erməniəsilli şəxslər Xankəndidən Laçın istiqamətinə aparılıb - VİDEO

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