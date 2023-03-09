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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали восемь автомобилей российских миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали восемь автомобилей российских миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда восьми автомобилей российского миротворческого контингента.
Карабах
9 марта 2023 г. 10:41
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали восемь автомобилей российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда восьми автомобилей российского миротворческого контингента.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, шесть автомобилей проехали из Ханкенди в направлении Лачына, а два автомобиля – из Лачына в направлении Ханкенди.

Участники акции не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 88 дней.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların 8 avtomobili maneəsiz keçib

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