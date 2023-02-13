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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали шесть автомобилей МККК

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали шесть автомобилей МККК На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда шести автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК).
Карабах
13 февраля 2023 г. 09:29
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали шесть автомобилей МККК

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда шести автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК).

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, автомобили беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 64 дня.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся

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Версия на английском языке ФотоICRC vehicles move freely from Lachin to Khankandi
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda BQXK-nın avtomobilləri növbəti dəfə maneəsiz hərəkət edib 

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