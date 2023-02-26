О нас

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал 21 автомобиль миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал 21 автомобиль миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда четырех автомобилей российских миротворцев.
Карабах
26 февраля 2023 г. 10:55
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал 21 автомобиль миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда еще трех автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, один легковой и 14 грузовых автомобилей проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал 21 автомобиль российских миротворцев.

10:23

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, шесть транспортных средств проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 76 дней.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların 27 avtomobili maneəsiz keçib - YENİLƏNİB-4

Другие новости из категории

На дороге Ханкенди-Лачын установлены плакаты в честь годовщины Ходжалинского геноцида
На дороге Ханкенди-Лачын установлены плакаты в честь годовщины Ходжалинского геноцида
26 февраля 2023 г. 11:22
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 7 автомобилей МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 7 автомобилей МККК
26 февраля 2023 г. 10:00
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 77 дней
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 77 дней
26 февраля 2023 г. 09:14
Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в ночные часы
Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в ночные часы
26 февраля 2023 г. 00:23
Со дня геноцида в Ходжалы прошел 31 год
Со дня геноцида в Ходжалы прошел 31 год
26 февраля 2023 г. 00:15
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 70 автомобилей миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 70 автомобилей миротворцев
25 февраля 2023 г. 19:56
В России состоялся закрытый показ военного фильма Ходжа
ФотоВ России состоялся закрытый показ военного фильма "Ходжа"
25 февраля 2023 г. 17:18
Итальянская федерация объявит практическую программу по примирению Азербайджана и Армении
Итальянская федерация объявит практическую программу по примирению Азербайджана и Армении
25 февраля 2023 г. 16:52
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали десять автомобилей МККК
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали десять автомобилей МККК
25 февраля 2023 г. 15:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi