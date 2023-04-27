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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 28 автомобилей РМК

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 28 автомобилей РМК На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей российского
Карабах
27 апреля 2023 г. 08:37
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 28 автомобилей РМК

На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей российского миротворческого контингента(РМК).

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, один легковой и 27 грузовых автомобилей проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе продолжается 137-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому террору, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на английском языке 28 vehicles of Russian peacekeepers move freely on Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların avtomobilləri maneəsiz keçid edib

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