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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 2 автомобиля миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 2 автомобиля миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда 2 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.
Карабах
26 марта 2023 г. 09:37
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 2 автомобиля миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда 2 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, 2 грузовика проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Это еще раз доказывает, что, несмотря на проведение акции, дорога открыта для гуманитарных целей.

Отметим, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 105-ый день.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların avtomobilləri maneəsiz keçib

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