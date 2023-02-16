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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 13 автомобилей российских миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 13 автомобилей российских миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда 11 автомобилей российских миротворцев.
Карабах
16 февраля 2023 г. 11:10
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 13 автомобилей российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще 2 автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, 1 легковой и 1 грузовой автомобили проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 13 автомобилей российских миротворцев.

10:53

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда 11 автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, 1 легковой и 10 грузовых автомобилей проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 67 дней.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların avtomobilləri maneəsiz keçib - YENİLƏNİB-2 
Версия на английском языке Vehicles of peacekeepers pass freely on Khankandi-Lachin road

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