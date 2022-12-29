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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал очередной автомобиль снабжения миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал очередной автомобиль снабжения миротворцев По дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз беспрепятственно проехал автомобиль снабжения российских миротворцев.
Карабах
29 декабря 2022 г. 17:45
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал очередной автомобиль снабжения миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз беспрепятственно проехал автомобиль снабжения российских миротворцев.

Как передает сотрудник Report с места событий, транспортное средство проехало по направлению из Ханкенди в Лачын.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.

В течение дня по дороге беспрепятственно проехали в общей сложности 16 автомобилей российских миротворцев.

Напомним, что на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, у поста российских миротворцев уже 18-ый день продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоProtesters on Khankandi-Lachin road allow free movement of one more supply vehicle of peacekeepers
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndidən Laçın istiqamətinə sülhməramlıların daha bir təminat avtomobili keçib

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