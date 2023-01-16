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Из Ханкенди в Лачын беспрепятственно проехали еще 15 автомобилей миротворцев

Из Ханкенди в Лачын беспрепятственно проехали еще 15 автомобилей миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще одного автомобиля российских миротворцев.
Карабах
16 января 2023 г. 10:33
Из Ханкенди в Лачын беспрепятственно проехали еще 15 автомобилей миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще 15 автомобилей снабжения российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, три легковых и 12 грузовых автомобилей проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.

Таким образом, в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали в общей сложности 16 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

09:58

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще одного автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, транспортное средство проехало из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.

За минувшие сутки по дороге Ханкенди-Лачын в обоих направлениях беспрепятственно продолжили движение в общей сложности 33 автомобиля, принадлежащих российским миротворцам и Международному комитету красного креста (МККК).

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 36-й день.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndidən Laçına sülhməramlıların daha 15 avtomobili maneəsiz keçib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоAnother vehicle of Russian peacekeepers moves freely on Khankandi-Lachin road

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